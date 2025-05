Più tavolini in piazze e giardini | la strategia anti-caos del Comune

Il Comune adotta una strategia innovativa per combattere il caos urbano, introducendo più tavolini in piazze e giardini. L'obiettivo è creare spazi conviviali sul lungomare, ampliando le aree destinate agli esercenti, anche in deroga alle norme vigenti, per favorire l'aggregazione e rendere l'ambiente più accogliente e vivibile per cittadini e turisti.

Più spazio per i tavolini sulle piazze del lungomare, andando anche in deroga al regolamento per le occupazioni di suolo pubblico, un nuovo punto di aggregazione con stand e chioschetti in. 🔗Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Più tavolini in piazze e giardini: la strategia anti-caos del Comune

