Le nuvole che fino a ieri promettevano una nuova ondata di maltempo "sembrano allontanarsi". Con questa buona notizia Paolo Sottocorona ha esordito a Omnibus per diffondere le ultime previsioni meteo, specificando però subito che, nelle zone del Mar Ligure, è presente qualche precipitazione "piuttosto consistente". Complessivamente, ha spiegato l'esperto, "nella zona di nord-ovest, qualche precipitazione moderata o localmente intensa c'è, meno intense quelle che interessano il resto del nord o nelle zone del centro". Non si salva il sud, dove resta "lo strascico con un po' del maltempo". Che succede domani, sabato 17 maggio? "Si attenuano quasi del tutto i fenomeni al sud, al centro sono molto deboli. Qualcosa interessa la parte di nord-ovest e in misura molto minore la Liguria, però qualche pioggia al nord c'è", ha proseguito Sottocorona. 🔗Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Più stabile ma non del tutto". Sottocorona: dove si rischia la pioggia nel weekend