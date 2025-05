Venerdì 10 maggio la città di Pistoia è stata il palcoscenico di un evento dedicato a Emerson Fittipaldi, campione dell’automobilismo mondiale. L’ex pilota è tornato nella città toscana cinque anni dopo la sua ultima visita: il tutto si è svolto presso la Chiesa Presbiteriana di via Traversa della Vergine, dove ha condiviso con il pubblico il filo che unisce la sua storia sportiva alla fede cristiana, un aspetto molto importante della sua carriera, ma in generale anche della sua vita. Durante l’incontro, Fittipaldi ha ripercorso tanti ricordi, partendo dagli esordi sui kart in Brasile, passando per i trionfi con Lotus e McLaren, fino all'incidente del 1996 nella Formula Cart che lo ha costretto al ritiro dalle competizioni su monoposto. Ed è proprio in quel momento difficile, come ha raccontato, che la fede si è rivelata una guida fondamentale per affrontare quello che ha dovuto attraversare. 🔗Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pistoia omaggia Emerson Fittipaldi: l’evento dedicato al campione italo-brasiliano