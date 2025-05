Piscina imbrattata con vernice rossa e scritte offensive | i no vax contro il microbiologo Crisanti

La piscina del microbiologo e parlamentare Pd, Andrea Crisanti, è stata vandalizzata durante la notte con vernice rossa, scritte offensive e uova lanciate contro il muro della sua villa. Questo attacco, attribuito ai no vax, segna un nuovo episodio di intimidazione contro il noto sostenitore della vaccinazione.

Piscina imbrattata di vernice rossa, scritte offensive e uova lanciate contro il muro posteriore della villa. Il microbiologo e parlamentare Pd Andrea Crisanti è stato di nuovo vittima di un attacco dei no vax. Tutto sarebbe accaduto intorno alle due di notte tra mercoledì e giovedì mentre Crisanti, che si è trasferito da tempo nella dimora palladiana in Val Liona (Vicenza), era in casa e stava dormendo. I carabinieri della sezione investigativa del comando provinciale hanno effettuato ieri il sopralluogo, mentre sono ancora in corso le analisi delle immagini delle telecamere della villa. Il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Pd Veneto, ha espresso la sua solidarietà a nome di tutto il partito definendo l’atto un “ attacco alla libertà, alla scienza e alla democrazia”. E ha aggiunto: “Condanniamo con fermezza ogni forma di intimidazione contro chi ha avuto il coraggio di assumersi responsabilità pubbliche nella stagione più difficile della pandemia. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Piscina imbrattata con vernice rossa e scritte offensive: i no vax contro il microbiologo Crisanti

