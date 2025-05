Pisa per l' attacco piace Borrelli del Brescia

Pisa, 16 maggio 2025 – Con la Serie A all'orizzonte, il Pisa accelera le manovre di mercato. Il direttore sportivo Vaira, sin dal suo arrivo, ha sottolineato l'importanza di rafforzare la squadra. Tra le priorità, l'attacco, con un interesse particolare per Borrelli del Brescia, che potrebbe dare la spinta decisiva per un campionato competitivo.

Pisa, 16 maggio 2025 – Non c’è tempo da perdere. Il Pisa ha una Serie A da programmare, e lo vogliono fare al meglio. Il direttore sportivo nerazzurro Vaira lo dichiarò nel corso della conferenza stampa di presentazione al momento del suo arrivo: a lui piace mettere il prima possibile a disposizione del mister la squadra che disputerà il campionato. Così, è già partito il lavoro della dirigenza del Pisa per quanto riguarda il calciomercato estivo (anche se i piani sono iniziati già questo inverno). Uno dei primi reparti sui quali il Pisa vuole operare è quello offensivo. Un giocatore che piace molto alla società nerazzurra è Gennaro Borrelli del Brescia. Classe 2000, Borrelli è un centravanti che fa dello strapotere fisico (1 metro e 94 centimetri d’altezza) la sua arma principale. Destro di piede, cresciuto nel settore giovanile del Pescara, vanta in carriera 33 presenze (con 12 gol e 3 assist) in Serie C, divise tra Monopoli e Juve Stabia, oltre a 107 presenze con 22 gol e5 assist in Serie B, competizione che ha vinto nel 2023 quando militava nel Frosinone. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pisa, per l'attacco piace Borrelli del Brescia

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pisa, per l'attacco piace Borrelli del Brescia

Come scrive lanazione.it: Pisa, 16 maggio 2025 – Non c’è tempo da perdere. Il Pisa ha una Serie A da programmare, e lo vogliono fare al meglio. Il direttore sportivo nerazzurro Vaira lo dichiarò nel corso della conferenza stam ...

Pisa-Brescia: assenze pesanti per Cistana e Verreth, Borrelli in forse

Segnala msn.com: Il rinvio della sfida con la Cremonese porta in dote al Pisa una novità importante in ... più invece sul recupero del centravanti Gennaro Borrelli, uscito malconcio dalla trasferta di Cosenza ...

Pisa-Brescia: assenze pesanti per Cistana e Verreth, Borrelli in forse

Come scrive sport.quotidiano.net: Il rinvio della sfida con la Cremonese porta in dote al Pisa una novità importante in vista della gara ... Qualche certezza in più invece sul recupero del centravanti Gennaro Borrelli, uscito ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Somalia nel terrore per un attacco kamikaze in un ristorante

Ancora un attacco terroristico in Somalia. Un uomo si? fatto esplodere in un ristorante di Mogadiscio.