Le parole di Pippo Inzaghi, allenatore del Pisa, sulla finale di Champions League in programma tra PSG-Inter. Tutti idettagli. Pippo Inzaghi ha parlato al Corriere della Sera dei risultati raggiunti dal fratello Simone con la finale di Champions League contro il PSG. RISULTATI DELL’ INTER DI SIMONE – «Sono felicissimo per mio fratello che sta ottenendo le soddisfazioni che merita: due finali europee nel giro di tre edizioni sono un risultato incredibile. Il successo sul Psg sarebbe la consacrazione». PUNTO DI FORZA – «Il suo punto di forza? La serietà, la dedizione al lavoro, l’empatia con i giocatori. Poi diciamocelo, ha fatto sì che il 3-5-2, un sistema tradizionalmente considerato difensivo, si trasformasse in un modulo spettacolare. Vedere l’Inter giocare in questi anni è stato bello: in Italia siamo cattivi e spesso non aspettiamo altro che vedere il nostro avversario sbagliare per poterlo attaccare. 🔗Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pippo Inzaghi: «Simone ha reso spettacolare l’Inter. Finale contro il PSG? Hanno pochi punti deboli, ma sono sicuro di una cosa»