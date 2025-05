Pipistrelli organi creati laboratorio | il progetto degli scienziati in Corea del Sud

Scienziati sudcoreani stanno indagando il mistero della resilienza dei pipistrelli ai virus letali, creando organi in laboratorio per analizzare la loro biologia unica. Attraverso progetti innovativi, cercano di svelare i segreti che permettono a questi mammiferi volanti di coesistere con patogeni mortali per l'uomo. Scopriamo insieme i dettagli di questa affascinante ricerca.

Perché i pipistrelli possono coesistere con virus potenzialmente letali per l'uomo? Per rispondere a questa domanda gli scienziati sudcoreani hanno deciso di studiare da vicino questi piccoli mammiferi volanti attraverso una serie di progetti. Vediamo di cosa si tratta. Organi ‘creati in laboratorio’ per studiare la resistenza ai virus. In primo luogo, un team di scienziati dell’Istituto di Scienza di Base di Daejeon, è riuscito a coltivare un insieme di organoidi di pipistrello, ovvero mini-organi coltivati in laboratorio a partire da cellule di pipistrello, aprendo potenzialmente nuove strade per studiare come i sistemi immunitari dei pipistrelli rispondano ai virus. Secondo i ricercatori dell’istituto, gli organoidi derivano da quattro tipi di tessuto di cinque specie di pipistrello e potrebbero facilitare la ricerca su virus zoonotici respiratori, renali e intestinali. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pipistrelli, organi creati laboratorio: il progetto degli scienziati in Corea del Sud

