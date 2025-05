Pintus Juventus, l’idea può decollare rapidamente! Potrebbe sbarcare a Torino anche se. Tutte le novità fornite dall’edizione odierna della Gazzetta. Negli ultimi giorni si è parlato molto di un interesse della Juventus nei confronti di Antonio Pintus, preparatore atletico attualmente operativo al Real Madrid. Secondo la Gazzetta dello Sport non è da escludere un suo addio al Real con la partenza di Ancelotti. Così è da tenere in fortissima considerazione l’opzione Juve, che vorrebbe puntare su di lui dopo l’ennesima stagione travagliata anche lato infermiera. Pintus potrebbe arrivare a prescindere da chi sarà il nuovo allenatore bianconero. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Pintus Juventus, l’idea può decollare rapidamente! Potrebbe sbarcare a Torino anche se… Tutte le novità