Pink Storm Tesino

Unisciti a noi per la Pink Storm Tesino! Corri e cammina per sostenere la lotta contro la violenza sulle donne, attraversando i suggestivi paesaggi di Castello Tesino. Il percorso di 7 km ti aspetta, con ritrovo al Campo Sportivo dell'Oratorio alle 15. Iscrizione a € 20, con pacco gara ricco di sorprese!

Corri e cammina a sostegno della lotta contro la violenza sulle donne, in un percorso di 7 km immerso nelle bellezze di Castello Tesino Castello Tesino, ritrovo presso Campo Sportivo dell'Oratorio, ore 15 Pacco gara € 20 A scelta tra maglietta tecnica Zotta Forest, bandana e shopper. 🔗Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Pink Storm Tesino

