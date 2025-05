Pilota per un giorno | l’evento inclusivo che fa vivere emozioni forti ad alta quota

"Pilota per un giorno" è l'evento inclusivo che regala emozioni forti ad alta quota. Il 8 giugno 2025, presso l’Aero Club di Pavullo nel Frignano (MO), i partecipanti vivranno l'adrenalina del volo al fianco del WeFly! Team, l'unica pattuglia aerea al mondo composta da piloti con disabilità. Un'esperienza unica e coinvolgente per tutti!

L'edizione 2025 si terrà sabato 8 giugno presso il prestigioso Aero Club di Pavullo nel Frignano (MO), e offrirà ai partecipanti l'occasione unica di vivere l'adrenalina del volo insieme ai piloti del WeFly! Team, l'unica pattuglia aerea al mondo composta da piloti con disabilità.

