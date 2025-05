Pilato Abbiamo svolto monitoraggio attento su fragilità enti locali

Il monitoraggio attento delle fragilità degli enti locali è fondamentale per garantire stabilità finanziaria. A Palermo, sono state sviluppate strategie efficaci che iniziano a mostrare risultati positivi nella prevenzione dei disequilibri, contribuendo a rafforzare la solidità delle istituzioni locali.

PALERMO (ITALPRESS) – "Abbiamo svolto un monitoraggio finanziario molto attento sulle condizioni di fragilità degli enti locali e abbiamo sviluppato strategie che stanno producendo i primi risultati utili sul versante della prevenzione finanziaria, affinché i disequilibri emergenti dalle condizioni dei bilanci siano affrontati tempestivamente con misure di risanamento e di superamento del disavanzo. Laddove ci siano carenze strutturali la funzione del controllo deve arretrare il passo: qui entrano in gioco le riforme normative che da un po' di tempo abbiamo iniziato a sollecitare". Lo ha detto il presidente regionale della Corte dei conti, Salvatore Pilato, a margine dell'assemblea di Anci Sicilia, al San Paolo Palace Hotel, a Palermo.

