Pietre contro l' auto mentre guidavo Il racconto choc della vittima

Martina, una giovane donna di 23 anni, ha vissuto un momento di terrore mentre guidava la sua auto. Un gesto folle ha trasformato un normale tragitto in un incubo: pietre lanciate in pieno giorno hanno frantumato il parabrezza, lasciando segni indelebili nella sua mente. Ecco il racconto choc di una vittima innocente di una violenza inspiegabile.

Le mani davanti al viso. E la paura che ha preso il sopravvento: il parabrezza in frantumi "per il lancio di pietre". Vittima della disavventura Martina, una ragazza di 23 anni, che si trovava alla guida della propria auto. Mentre stava percorrendo via Guglielmo Sansoni, poco prima di via. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - "Pietre contro l'auto mentre guidavo". Il racconto choc della vittima

Sant'Anastasia, pietre lanciate contro auto in transito sulla statale 268: «Abbiamo visto la morte con gli occhi»

Sono tantissime le segnalazioni di pietre lanciate contro le auto in corso sulla statale 268 all'altezza di Sant'Anastasia. A documentarle è stato il deputato di Alleanza

Pietre lanciate contro auto in transito, follia a Madonna dell'Arco

Lanci di pietre per colpire vetture in transito sulla statale 268 all'altezza svincolo di Madonna Dell'Arco. Vittime scrivono al deputato Borrelli: "Fenomeno in crescita, probabile trappola dei malviv

Sassi contro le auto. Sulla SS162 centrata auto in corsa: donna ricoverata in ospedale

Sono oltre venti gli episodi segnalati al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli di auto centrate da enormi sassi mentre procedono

