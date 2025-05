Piero Formenti eletto alla presidenza di Confindustria Nautica Marco Monsurrò Coelmo vice con delega allo Sviluppo del Sud

Piero Formenti è stato eletto presidente di Confindustria Nautica per il quadriennio 2025-2029, con il supporto unanime delle nove Assemblee di Settore. Marco Monsurrò Coelmo assumerà il ruolo di vicepresidente, con delega allo sviluppo del Sud, evidenziando l'impegno dell'associazione per una crescita inclusiva e sostenibile del settore nautico in Italia.

L’Assemblea dei Soci di Confindustria Nautica ha eletto oggi Piero Formenti alla Presidenza dell’ Associazione nazionale di categoria per il quadriennio 2025 -2029, dopo aver raccolto la designazione di una ampissima e diffusa maggioranza da parte di tutte le nove Assemblee di Settore nella fase di consultazione degli Associati da parte della Commissione di Designazione istituita ai sensi di Statuto. “Partecipazione”, “regole” e “unità di intenti” le linee guida scandite dal nuovo Presidente in un discorso di insediamento forte, tutto orientato al superamento di ogni ragione di appartenenza, alla direzione comune, al farsi tutti i Soci carico della diffusione della cultura confindustriale sui territori. “Fatevelo dire dal primo presidente in assoluto espresso dal Settore della Piccola industria nautica: dobbiamo superare ogni ragione di appartenenza e affermare innanzitutto l’elemento di grande forza, visibilità e capacità di attrazione a vantaggio di tutta la filiera da parte della Grande industria nautica, sulla quale ricade una particolare responsabilità etica e di promozione della cultura d’impresa. 🔗Leggi su Ildenaro.it

