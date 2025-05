Piero Fassino minacciato da un consigliere del Pd | Ad ammazzarlo non si fa peccato

Piero Fassino, ex sindaco di Torino, è stato oggetto di gravi minacce di morte da parte di Davide Carta, consigliere comunale del Partito Democratico a Cagliari. Il commento scioccante è emerso in un acceso dibattito online, sollevando preoccupazioni per la sicurezza e l'integrità politica, alimentando un clima di tensione all'interno della sinistra italiana.

Piero Fassino minacciato di morte da un consigliere comunale del Partito democratico di Cagliari. Si chiama Davide Carta e ha postato un commento scioccante sotto a un post che attaccava duramente il politico piemontese. Tutto è iniziato con Carlo Augusto Melis-Costa, attivista e figura molto nota nei circuiti culturali cittadini, che su Facebook ha lanciato un'invettiva pesante contro Fassino. Il motivo? Il mancato omaggio alla Camera alle vittime di Gaza: "L’impronunciabile Fassino, uomo ormai fuso con la poltrona politica consumatore abusivo di ossigeno". Un pensiero duro, che assume connotati preoccupanti andando a spulciare nei commenti sotto il post. " Ad ammazzarlo non si fa peccato ”, ha scritto Davide Carta. Una frase lapidaria, diretta, asciutta. Senza nessuna ironia. Una volta che il post è diventato virale, il consigliere dem ha provato a metterci una pezza: "A chi oggi mi chiede conto di quelle parole, rispondo con la coerenza di una storia politica lunga quarant’anni, che affonda le radici nel cattolicesimo democratico e si sviluppa nell’area democratico-progressista. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Piero Fassino minacciato da un consigliere del Pd: "Ad ammazzarlo non si fa peccato"

Altre fonti ne stanno dando notizia

"Fassino? Ad ammazzarlo non si fa peccato". L'attacco choc del consigliere Pd

Secondo msn.com: Il consigliere dem a Cagliari Davide Carta nella bufera. Prima l'affondo, poi la rivendicazione e infine le scuse: "Mi dispiace che il mio commento sia stato travisato" ...

Davide Carta, scuse a Fassino dopo il commento shock: «Parole sbagliate»

Segnala unionesarda.it: «Formali» e «sincere», arrivano le scuse a Piero Fassino da Davide Carta, il consigliere comunale Pd che ha aperto un caso politico tutto interno ai dem per un commento su Facebook in cui ha augurato ...

Francesco Mura (FdI): «Solidarietà a Fassino»

Come scrive unionesarda.it: Il coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni esprime vicinanza al deputato. Il dem sardo su Facebook: «Ad ammazzarlo non si fa peccato» ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Piero Fassino denunciato per tentato furto di profumo a Fiumicino

Il deputato del Partito Democratico, Piero Fassino, è stato denunciato per il tentato furto di un profumo del valore di 100 euro, avvenuto al duty free dell'aeroporto di Fiumicino.