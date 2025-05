Piccoli studenti a scuola di educazione stradale con la polizia

Piccoli studenti dell'Istituto comprensivo “Santo Calì” di Linguaglossa hanno partecipato a una lezione speciale di educazione stradale con la polizia. Grazie agli agenti della polizia stradale, i bambini hanno imparato l'importanza del rispetto delle regole e dei comportamenti fondamentali per una sicurezza stradale consapevole e responsabile. Un'opportunità unica per crescere e imparare divertendosi!

Una lezione speciale della polizia per far apprendere ai più piccoli il rispetto delle regole e i comportamenti necessari per la sicurezza stradale. Gli agenti della polizia stradale hanno incontrato gli alunni dell'Istituto comprensivo "Santo Calì" di Linguaglossa, nell'ambito delle numerose.

