piccoli archimede crescono in duemila a scienza under 18

Sono stati oltre duemila i frequentatori della ventiduesima edizione della manifestazione “Scienza under 18 Monza e Brianza“, tra espositori, visitatori e presentatori della kermesse scientifica che nei giorni scorsi ha trovato casa tra i chiostri della scuola media Teresa Confalonieri di Monza. Gli studenti hanno avuto diverse modaltà per esporre le loro conoscenze scientifiche al simposio: exhibit, simposio degli scienziati in erba, fotografia scientifica alla scuola di Monza e teatro scientifico al Palazzo Terragni di Lissone e al Teatro di Biassono. L’edizione di quest’anno è stata dedicata a Gerald Durrell nel centenario della sua nascita. Gerald Malcolm Durrell, detto Gerry, è stato un naturalista, zoologo ed esploratore britannico. È conosciuto soprattutto per aver fondato la Durrell Wildlife Conservation Trust, un’organizzazione con lo scopo di salvare le specie in via di estinzione, e lo Zoo del Jersey sull’isola di Jersey nel 1958. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

