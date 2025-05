Picchiato in strada e ucciso per aver urtato un giovane | due arresti per la morte del 19enne a Bologna

Un tragico episodio di violenza ha scosso Bologna, dove un giovane di 19 anni è stato picchiato in strada e ucciso dopo un banale incidente. I Carabinieri hanno arrestato due uomini, un 29enne bolognese e un 30enne tunisino, ora accusati di omicidio. L’intera comunità è sotto shock per questa drammatica fatalità.

I Carabinieri di Bologna hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due uomini: un 29enne nato a Bologna e un 30enne originario della Tunisia.

