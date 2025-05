Un uomo di 55 anni arrestato a Castellammare di Stabia: la moglie, 50enne, in ospedale per le botte subite e per le lesioni causate dall'acido, ma se la caverà. 🔗Leggi su Fanpage.it

© Fanpage.it - Picchiata e poi aggredita con l’acido a Castellammare di Stabia: arrestato il marito