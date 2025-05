Pic-nic in Casera | Val de Scroa

Scopri la bellezza della Val de Scroa con un indimenticabile picnic in casera. Immerso nelle colline e nelle prealpi, potrai esplorare paesaggi unici e panorami mozzafiato. Dopo l'escursione, lasciati sorprendere dai cicchetti gourmet di Eleonora Zilli (Lucele), che renderanno la tua esperienza culinaria un vero festino per i sensi. Un evento da non perdere!