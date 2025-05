PiazzaPulita Michele Serra | Macron e la cocaina? volano insulti

"Ho sempre pensato che non bisogna replicare alle fake news perchĂ© è come abbassarsi troppo di livello, è mer**, chiamiamola con il suo nome. Ma ultimamente ho cambiato idea, è sbagliato non replicare": Michele Serra, firma di Repubblica, lo ha detto in collegamento con Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, commentando la fake news sul presidente francese Emmanuel Macron e la presunta cocaina. Un account sulla piattaforma X ha condiviso il video del capo dell'Eliseo insieme al premier inglese Keir Starmer e al cancelliere tedesco Friedrich Merz mentre erano in viaggio verso Kiev e ha posto l'attenzione su un oggetto bianco presente sul tavolo. Un oggetto che a un certo punto Macron fa sparire. Questo account ha fatto credere ai suoi follower che si trattasse di una bustina di cocaina. Ci ha pensato poi lo stesso Eliseo a smentire la notizia, spiegando che invece si trattava solo di un fazzoletto bianco, che Macron ha messo via per rendere piĂą presentabile la scena alle telecamere e ai fotografi presenti. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

