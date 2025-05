PiazzaPulita Formigli | Meloni al 30%? Bocchino si contenga E lui lo gela

"Meloni va benissimo nell'opinione pubblica, lei e il suo partito, come vediamo dal sondaggio Eumetra: ha il 30,3%. E questi piccoli aumenti ogni settimana aiutano. Il +0,2 da solo non vuol dire niente, però se ne sommi di più ogni settimana.": il sondaggist a Renato Mannheimer lo ha detto in collegamento con Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, illustrando l'ultima rilevazione condotta dal suo istituto. La premier e il suo partito, Fratelli d'Italia, continuano a crescere nei sondaggi, insomma. Ascoltando Mannheimer, Italo Bocchino, pure lui ospite della trasmissione, ha cominciato a sorridere. E allora il conduttore lo ha subito chiamato in causa: "Bocchino, si contenga però, non mostri questa felicità debordante.". "Ogni settimana, ogni trasmissione fa uno 0,1 in più", ha replicato il direttore editoriale del Secolo d'Italia, sempre sorridendo. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

