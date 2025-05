Piazza in ostaggio di una banda di ragazzini provocazioni e insulti Ora mia figlia ha paura

Piazza, un tempo simbolo di bellezza e vivibilità, è ora in balia di una banda di ragazzini che seminano paura e insulti. Mia figlia teme di avvicinarsi a quel luogo incantevole, trasformato in un territorio di provocazioni. Prato, 16 maggio 2025: come è potuto accadere che il cuore del centro storico sia diventato un campo di battaglia?

Prato, 16 maggio 2025 – C’è una zona del centro storico (e forse più di una) che dovrebbe essere simbolo di bellezza e vivibilità, un luogo dove i giovani e i turisti possano godere di uno dei luoghi più suggestivi della città. E invece, per molte ore della giornata e soprattutto della sera e in particolare del sabato sera, piazza delle Carceri è diventata teatro di un disagio crescente, tanto da trasformarsi in un problema. A lanciare l’allarme, questa volta, non sono commercianti né residenti esasperati, ma le mamme. Genitori preoccupati per la presenza costante – e sempre più prepotente – di una banda di ragazzini tra i 13 e i 17 anni italiani e magrebini che, con atteggiamenti provocatori e comportamenti al limite dell’intimidazione, stanno compromettendo la serenità di chi vive e frequenta la zona. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piazza in ostaggio di una banda di ragazzini, provocazioni e insulti. “Ora mia figlia ha paura”

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sanremo 2021: Se l’Ariston apre al pubblico, scendiamo in piazza!

Scrive il ilsecoloxix: La Commissione di vigilanza Rai ha convocato per martedì il direttore di Rete, Stefano Coletta, per discutere il caso.