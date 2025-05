Piazza del Mercato coperto di Cattolica al via la riorganizzazione degli stalli

La piazza del mercato coperto di Cattolica si prepara a una significativa riorganizzazione degli stalli. Il progetto prevede l'installazione di sei parcheggi, di cui due riservati a carico e scarico. Dopo anni di attesa, si interviene finalmente per riqualificare la pavimentazione e restaurare i mattoni in cotto, danneggiati dal passare del tempo e dall'uso incessante.

