Piazza Affari | Ftse Mib ai massimi dal 2007 Leonardo e Iveco in rialzo

Piazza Affari continua la sua corsa, raggiungendo nuovi massimi dal 2007 con il Ftse Mib a 40.700 punti, in crescita dello 0,6%. Ottime performance per Leonardo (+3,5%) e Iveco (+3,1%), mentre Tim guadagna l'1,8%, sostenuta da un report di Bofa Merrill Lynch. Un momento favorevole per il mercato azionario italiano.

Piazza Affari senza freni aggiorna nuovamente i massimi dal 2007 con il Ftse Mib che guadagna lo 0,6% a 40.700 punti. Nel listino principale corrono Leonardo (+3,5%) e Iveco (+3,1%). Sale Tim (+1,8% a 0,38 euro) e aggiorna i massimi dall'inizio del 2022 in scia a un report di Bofa Merrill Lynch che ha alzato l'obiettivo di prezzo. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 100 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,57% e quello tedesco al 2,56 per cento. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Piazza Affari: Ftse Mib ai massimi dal 2007, Leonardo e Iveco in rialzo

