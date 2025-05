Piazza Affari chiude in rialzo | Ftse Mib ai massimi dal 2007 difesa in crescita

Piazza Affari chiude la settimana con una seduta in rialzo e aggiorna nuovamente i livelli più elevati dal 2007, con l'indice Ftse Mib che ha concluso in aumento dello 0,59% a 40.656 punti, dopo aver toccato un massimo di seduta a quota 40.708. Positivi tutti i mercati azionari del Vecchio continente: la Borsa migliore è stata quella di Madrid, che ha chiuso con un aumento dell'1%, seguita da Londra in rialzo di mezzo punto percentuale. Bene anche Parigi e Francoforte, salite entrambe dello 0,4%, con Amsterdam in crescita dello 0,2%. Gli operatori sono ottimisti con il congelamento dei dazi statunitensi, in attesa di segnali delle trattative sull' Ucraina. In questo contesto il prezzo del gas è in leggero ribasso sul mercato di Amsterdam, con una chiusura in calo dello 0,4% a 35,1 euro al Megawattora. 🔗Leggi su Quotidiano.net

