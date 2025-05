piacenza morto un motociclista 19enne travolto da un camion

Grave incidente nel piacentino. Nel primo pomeriggio un ragazzo di 19 anni è morto in un incidente stradale avvenuto vicino a Piacenza. Il giovane era in sella alla sua moto quando è stato travolto e schiacciato da un camion. La moto è rimasta incastrata sotto al mezzo pesante. Per estrarre il giovane gravemente ferito sono intervenuti i vigili del fuoco insieme al 118. Il diciannovenne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale dove però è morto poco dopo. 🔗Leggi su Tg24.sky.it

