Piacenza 19enne in moto muore schiacciato da un camion | si indaga per omicidio stradale

Un tragico incidente ha scosso Piacenza, dove un giovane di 19 anni ha perso la vita dopo essere stato schiacciato da un camion. L'episodio, avvenuto in strada Agazzano a San Nicolò, ha dato avvio a un'indagine per omicidio stradale da parte della polizia locale. La comunità è in lutto per la perdita di un giovane promettente.

Il tragico incidente si è verificato lungo strada Agazzano, a San Nicolò, frazione del comune di Rottofreno. Il giovane motociclista è stato travolto in pieno dal mezzo pesante. Indagini della polizia locale. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Piacenza, 19enne in moto muore schiacciato da un camion: si indaga per omicidio stradale

