Phineas e Ferb il ritorno | Ashley Tisdale parla della nuova stagione e un curioso segreto da mamma!

In un entusiasmante ritorno di "Phineas e Ferb," Ashley Tisdale condivide la sua emozione per la nuova stagione e rivela un curioso segreto da mamma. La voce di Candace racconta perché sua figlia non ha ancora scoperto l'universo che ha definito la sua carriera, promettendo nuove avventure e sorprese per i fan di tutte le età.

La voce di Candace svela l'emozione per il reboot e spiega perché la sua bimba non ha ancora visto lo show che l'ha resa celebre. 🔗Leggi su Mistermovie.it

