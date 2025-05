Petrolio Ecuador | indigeni protestano contro sfruttamento delle loro terre

In Ecuador, la lotta degli indigeni si intensifica contro lo sfruttamento delle loro terre per l’estrazione del petrolio. Le comunità locali si mobilitano per difendere le loro risorse naturali e il loro modo di vita, denunciando le conseguenze devastanti sulle terre ancestrali. Un servizio di Marco Burin approfondisce questa urgente questione di giustizia sociale e ambientale.

In Ecuador gli indigeni si ribellano contro lo sfruttamento delle loro terre a causa del petrolio. Servizio di Marco Burin

