Petrarca in musica il concerto al Complesso Beato Pellegrino

Il concerto "Petrarca in Musica" si terrà mercoledì 21 maggio alle 18.30 al Complesso Beato Pellegrino di Padova. Questa performance rappresenta un connubio artistico tra gli Amici della Musica e il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell'Università di Padova, nell'ambito del Festival, celebrando l'influenza poetica di Petrarca nella musica.

Mercoledì 21 maggio, alle ore 18.30, nel complesso Beato Pellegrino (Via Vendramini 13 Padova), nuovo appuntamento con la musica nato dalla collaborazione tra gli Amici della Musica di Padova e il Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell’Università di Padova, nell’ambito del Festival. 🔗Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Petrarca in musica, il concerto al Complesso Beato Pellegrino

Potrebbe interessarti su Zazoom

Francesco Gabbani : La mia Einstein non allineata alla banalit? di certa musica di oggi

Francesco Gabbani ha spiegato di non aver scritto durante il primo lockdown, periodo rivelatosi per? fertile e dal quale ora raccoglie una serie di input.