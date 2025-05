Pescara Baldini | Ai playoff lo stadio ci ha trascinato La mia squadra si ispira a Kanté vi spiego

Silvio Baldini, allenatore del Pescara, commenta con entusiasmo il percorso della sua squadra nei playoff di Serie C. Sottolineando l'importanza del sostegno del pubblico, Baldini trae ispirazione dalla mentalità di N'Golo Kanté per motivare i suoi ragazzi. Scopriamo i dettagli delle sue dichiarazioni e le ambizioni che accompagnano il Pescara in questa fase cruciale.

Silvio Baldini ha parlato a Tuttosport degli obiettivi del suo Pescara ai playoff di Serie C. PESCARA-CATANIA – «Lo sento, lo stadio mercoledì ci ha trascinato. Ma il calcio è soprattutto questo. E mi tornano in mente i periodi

Come scrive tuttosport.com: Ai playoff ha appena eliminato il Catania, ora si sogna: "Il pubblico ci sta trascinando, i miei ragazzi devono continuare a crederci e ad avere coraggio" ...

