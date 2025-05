Perugia sempre più insicura è scontro politico | Solo squallida propaganda Danni all’immagine della città

Perugia, 16 maggio 2025 – Il recente servizio andato in onda su Rete 4, all’interno della trasmissione Fuori dal Coro, ha nuovamente acceso i riflettori – e le polemiche – sulla situazione di sicurezza e ordine pubblico nel quartiere di Fontivegge e, più in generale, su Perugia. Il reportage denuncia episodi di degrado, spaccio e insicurezza, con un montaggio da film con tanto di riprese dai droni e musica noir che condiscono il tutto. E come da copione si è scatenato un acceso dibattito politico che ha trasformato la questione in terreno di scontro ideologico. Ed è sui social che si è scatenata la battaglia, con una valanga di prese di posizione e il richiamo a rappresentare Perugia come ai tempi dell’assassinio di Meredith. La posizione della Lega, espressa dal commissario cittadino Lorenzo Mattioni, è netta: “Altro che propaganda, quello mostrato da Rete 4 è lo specchio fedele di ciò che i cittadini vivono ogni giorno”. 🔗Leggi su Lanazione.it

