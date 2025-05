Perugia | presentato il progetto PG4Ideas per promuovere l’imprenditorialità giovanile

È stato presentato ufficialmente questa mattina, presso il POST – Museo della Scienza di Perugia, il progetto PG4Ideas, un’iniziativa volta a stimolare l’autoimprenditorialità tra i giovani under 30 residenti nel capoluogo umbro. Il progetto nasce nell’ambito del percorso #reciproCittà, frutto della collaborazione tra enti pubblici e realtà private del territorio. Tra i promotori figurano il Comune di Perugia, il POST – Museo della Scienza, l’ Università degli Studi di Perugia, l’ Università per Stranieri di Perugia, FidoCommercialista, Meet2b e l’ Associazione Roghers. L’Università degli Studi di Perugia partecipa attivamente al progetto, offrendo il contributo di ricercatori, ricercatrici e specialisti nei rispettivi ambiti, a conferma del ruolo strategico dell’Ateneo nello sviluppo locale e nella creazione di opportunità per le nuove generazioni. 🔗Leggi su Laprimapagina.it

