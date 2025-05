Perugia-Halkbank Ankara oggi Champions League volley 2025 | orario tv programma streaming

Oggi, venerdì 16 maggio, alle ore 20.00, i Block Devils di Perugia sfidano l'Halkbank Ankara nella semifinale della Champions League 2025 di volley maschile. L'attesa è alta per questo confronto che inaugura la Final Four, in programma alla Atlas Arena di Lodz, Polonia. Scopri dove seguire l'incontro in diretta TV e streaming.

Oggi venerdì 16 maggio (ore 20.00) si gioca Perugia-Halkbank Ankara, semifinale della Champions League 2025 di volley maschile. I Block Devils alzeranno il sipario sulla Final Four della massima competizione europea che si gioca questo fine settimana alla Atlas Arena di Lodz (Polonia). I rossoneri saranno impegnati in uno scontro diretto contro l’arrembante compagine turca: chi vinse si guadagna il diritto di disputare l’atto conclusivo per la conquista del trofeo, chi perde dovrà accontentarsi del match per il terzo posto. La formazione umbra non ha mai alzato al cielo la Coppa e spera di sfatare il tabù, dopo aver perso la semifinale scudetto contro Civitanova subendo una clamorosa rimonta e dopo aver regolato Piacenza nella serie che metteva in palio la qualificazione alla prossima Champions League. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Perugia-Halkbank Ankara oggi, Champions League volley 2025: orario, tv, programma, streaming

Su questo argomento da altre fonti

Perugia-Halkbank Ankara oggi, Champions League volley 2025: orario, tv, programma, streaming

Secondo oasport.it: Oggi venerdì 16 maggio (ore 20.00) si gioca Perugia-Halkbank Ankara, semifinale della Champions League 2025 di volley maschile. I Block Devils alzeranno ...

LIVE Perugia-Halkbank Ankara, Champions League volley 2025 in DIRETTA: semifinale da brividi contro i turchi!

Lo riporta oasport.it: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Sir Sicoma Monini Perugia ...

Sir Perugia-Halkbank Ankara, come vedere in tv e in streaming la semifinale di CEV Champions League

Scrive today.it: L’altra finalista uscirà dalla sfida tra le due formazioni polacche dello JSW Jastrzebski Wegiel e dell’Aluron CMC Warta Zawiercie ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Caldo in aumento: domani bollino arancione in 11 città - giovedì salgono a 15 e Perugia rossa

Bollino rosso (livello 3), il primo della stagione, per Perugia, che giovedì è la città più calda. Bollino rosso (livello 3), il primo della stagione, per Perugia, che giovedì è la città più calda.