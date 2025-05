Perugia-Halkbank Ankara oggi Champions League volley 2025 | orario semifinale tv streaming

Oggi, venerdì 16 maggio, alle ore 20.00, Perugia affronta Halkbank Ankara nella semifinale della Champions League di volley maschile 2025. I Block Devils daranno il via alla Final Four, che si tiene alla Atlas Arena di Lodz, Polonia. Scopri come seguire l'incontro in TV e streaming!

Oggi venerdì 16 maggio (ore 20.00) si gioca Perugia-Halkbank Ankara, semifinale della Champions League 2025 di volley maschile. I Block Devils alzeranno il sipario sulla Final Four della massima competizione europea che si gioca questo fine settimana alla Atlas Arena di Lodz (Polonia). I rossoneri saranno impegnati in uno scontro diretto contro l’arrembante compagine turca: chi vinse si guadagna il diritto di disputare l’atto conclusivo per la conquista del trofeo, chi perde dovrà accontentarsi del match per il terzo posto. LA DIRETTA LIVE DI PERUGIA-HALKBANK ANKARA DALLE 20.00 La formazione umbra non ha mai alzato al cielo la Coppa e spera di sfatare il tabù, dopo aver perso la semifinale scudetto contro Civitanova subendo una clamorosa rimonta e dopo aver regolato Piacenza nella serie che metteva in palio la qualificazione alla prossima Champions League. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Perugia-Halkbank Ankara oggi, Champions League volley 2025: orario semifinale, tv, streaming

