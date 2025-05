Perdiamo un gigante Cinema e televisione in lutto oltre centro tra film e serie

Un’altra figura iconica del cinema americano ci ha lasciati, portando con sé un pezzo di storia di Hollywood. Famoso attore statunitense, conosciuto per i suoi ruoli vigorosi e spesso legati a personaggi dalla moralità granitica, si è spento all’età di 89 anni. La notizia, resa nota solo nelle ultime ore, è stata comunicata dalla famiglia, che ha scelto di mantenere il riserbo sulla scomparsa dell’artista per rispettarne la privacy e proteggere l’intimità dei propri cari in un momento così delicato. >> “Ma Teresanna e quel naufrago.”. Isola dei Famosi, clamoroso retroscena: l’hanno beccata così. “Chissà il marito.” L’attore, celebre soprattutto negli anni Settanta e Ottanta, ha legato il proprio volto a ruoli indimenticabili, segnando un’intera generazione di spettatori. Il film che gli ha conferito lo status di icona è stato “Walking Tall”, dove interpretava lo sceriffo Buford Pusser, un uomo che combatteva il crimine armato soltanto di un bastone di legno. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it