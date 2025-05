Perché Parco Sempione a Milano si chiama così e cosa c’entra la galleria che collega l’Italia con la Svizzera

Il Parco Sempione di Milano, oggi oasi di verde, deve il suo nome al passo del Sempione, storica via di collegamento tra Italia e Svizzera. Da giardino signorile a piazza d'Armi, fino a diventare sede di esposizioni universali, il parco racchiude una storia affascinante, riflettendo il legame tra le diverse culture europee. Continua a leggere...

Prima giardino signorile, poi piazza d'Armi e infine sede dell'esposizione universale. Oggi Parco Sempione è molto diverso da com'era in passato ma il suo nome ne conserva parte della storia, collegata al passo del Sempione e al traforo che unì Italia e Svizzera. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Perché Parco Sempione a Milano si chiama così e cosa c’entra la galleria che collega l’Italia con la Svizzera

Ne parlano su altre fonti

Perché Parco Sempione a Milano si chiama così e cosa c’entra la galleria che collega l’Italia con la Svizzera

fanpage.it scrive: Non tutti lo sanno ma una volta Parco Sempione, il giardino che sorge dietro al Castello Sforzesco, si chiamava molto più banalmente Parco del Castello. Fu solo in seguito che quest'area verde prese ...

La raccolta differenziata arriva in sei parchi di Milano: ecco quali e perché sono stati scelti

Lo riporta msn.com: I primi nuovi cestoni in aree verdi del centro e della periferia, con differenze a seconda del tipo di utilizzo da parte di cittadini e turisti ...

Chi sono i giostrai di Milano e perché vogliono spostare il loro Luna Park

Si legge su milanotoday.it: Al Parco Sempione ogni anno si tiene il Carnevale meneghino, ma il Comune adesso vuole liberare l’area e spostare il Luna Park a Quinto Romano ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Costruisci il parco di divertimento con Park Beyond!

Scopri il nuovo trailer di Park Beyond con protagonisti i personaggi della campagna, impegnati a trasformare in realtà le loro idee più folli e a fornire maggiori informazioni sulla costruzione modulare e l'ampia personalizzazione del gioco, che consentiranno a chiunque di creare un parco davvero personalizzato.