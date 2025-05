Perché l’Ucraina e i paesi europei hanno il freno a mano tirato con Xi Jinping

L'Ucraina e i paesi europei mostrano cautela nei confronti di Xi Jinping, cercando di mantenere relazioni diplomatiche con Pechino. Questa strategia è dettata dalla necessità di evitare un'alleanza ostile e di garantire aperture economiche, nonostante le tensioni geopolitiche. Tuttavia, il delicato equilibrio è reso complesso dalle pressioni interne ed esterne.

L'Ucraina, come gran parte dei governi di paesi europei, sta cercando di mantenere aperti tutti i canali diplomatici diretti con Pechino sperando di non alienarla del tutto. Ma per farlo, è costret.

