Perché la F1 chiama Max Verstappen col nome “Franz Hermann” nel GP Imola | non è un errore

Durante il GP di Imola, Max Verstappen è stato identificato come "Franz Hermann" durante la prima sessione di libere. Questo non è un errore, ma un richiamo a un momento particolare della sua carriera, quando competette in incognito al Nürburgring. Scopriamo le ragioni dietro questo curioso soprannome e cosa rappresenta per il pilota olandese.

Max Verstappen per la Formula 1 a Imola, nella prima sessione di libere, è diventato Franz Hermann. Non è un errore né una svista. Perché l'olandese ha usato quel nome quando ha corso in gran segreto al Nurburgring.

