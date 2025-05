Perché il tempo sembra non passare mai quando ci si allena

Durante l’allenamento, la percezione del tempo può apparire dilatata, rendendo i minuti interminabili. Questa distorsione temporale è legata a un aumento della consapevolezza dell’esperienza fisica, che, a sua volta, provoca un effetto di rallentamento nella percezione. Scopriamo insieme le ragioni scientifiche dietro questo straordinario fenomeno.

