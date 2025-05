Perché il Milan non gioca il Mondiale per Club | Serie A

Il Milan, dopo una stagione intensa, non parteciperà al Mondiale per Club. Questo evento si terrà in estate e, nonostante le aspettative, la squadra non è riuscita a qualificarsi. Scopriamo insieme le ragioni alla base di questa esclusione e le implicazioni per il futuro del club rossonero.

È calcio d'estate, ma che calcio. Una volta archiviata la Serie A si partirà con il Mondiale per Club, in programma dal 14 giugno al al 13 luglio negli Stati Uniti e sarà la prima edizione con il nuovo format: 32 divise in otto gironi da quattro, le prime due passano al turno successivo a eliminazione diretta. Due italiane nel torneo, Juventus e Inter: i bianconeri sono stati inseriti nel gruppo G con Al-Ain, Manchester City e Casablanca; i nerazzurri sono nel gruppo E con Monterrey, River Plate e Urawa Reds. PERCHÉ IL MILAN NON È AL MONDIALE PER CLUB – Nel torneo che si giocherà in Usa non ci sarà il Milan, che ha vissuto una stagione complicata e non rientra nei 12 posti destinati ai club europei: al Mondiale per Club si sono qualificati i campioni della Champions League degli ultimi 4 anni e le 8 squadre con la miglior posizione nel ranking UEFA (massimo due squadre per ogni Paese).

