Perché il Barcellona non gioca il Mondiale per Club

Il Barcellona non parteciperà al Mondiale per Club a causa di un'annata altalenante e della mancanza di qualificazione. Mentre il calcio estivo si avvicina, il torneo promette sfide affascinanti dal 14 giugno al 13 luglio. La competizione si prepara a raccogliere il meglio del pallone mondiale, ma senza la storica presenza dei blaugrana.

è calcio d`estate, ma che calcio. Una volta archiviata la Serie A si partirà con il Mondiale per Club, in programma dal 14 giugno al al 13 luglio. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Se ne parla anche su altri siti

Barcellona shock: non è incedibile | Via libera alla cessione prima del Mondiale per Club

Scrive calcioinpillole.com: Sta vincendo tutto in Spagna, ma tra il rimpianto Champions e i problemi finanziari, il Barcelona potrebbe cedere un super big.

Real Madrid, Ancelotti: «Ultimo Classico dell’anno perché il Barcellona al Mondiale non ci sarà. Ecco come colpirli»

Da calcionews24.com: Real Madrid, Ancelotti: «Ultimo Classico dell’anno perché il Barcellona al Mondiale non ci sarà. Ecco come colpirli» Domani alle 16.15 sarà l’ultimo Classico della stagione, ma in particolare potrebbe ...

Ancelotti: “Ultimo classico? Sì, perché il Barcellona non è al Mondiale per club”

Secondo informazione.it: A seguire le sue parole: "É sempre una partita speciale per la rivalità, l’ultimo Clásico della stagione perché il Barcellona non c’è al Mondiale per Club". (Calcio Napoli 1926) ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Mondiale per club - il Real Madrid non partecipa: l'annuncio di Ancelotti

Una partita sola del Real Madrid vale 20 milioni e la Fifa vuole darci quella cifra per tutta la coppa.