Perché i gatti rossi sono quasi sempre maschi? Il mistero svelato in uno studio sui geni

I gatti rossi, noti per il loro pelo arancione, sono prevalentemente maschi. Un recente studio ha svelato il mistero dietro questa caratteristica, rivelando che una mutazione nel gene ARHGAP36 è responsabile della produzione di pigmenti chiari. Approfondisci con noi le scoperte scientifiche che spiegano questa affascinante curiosità genetica.

Un nuovo studio rivela che il colore dei gatti arancioni deriva da una mutazione nel gene ARHGAP36, che stimola la produzione di pigmenti chiari. Grazie al Dna gli scienziati hanno capito anche perché i gatti dal pelo totalmente arancione sono quasi tutti maschi. 🔗Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Perché i gatti rossi sono quasi sempre maschi? Il mistero svelato in uno studio sui geni

Su questo argomento da altre fonti

Perché i gatti rossi sono quasi sempre maschi? Il mistero svelato in uno studio sui geni

fanpage.it scrive: Un nuovo studio rivela che il colore dei gatti arancioni deriva da una mutazione nel gene ARHGAP36, che stimola la produzione di pigmenti chiari ...

Gatti tricolore e tartarugati, espressione visiva della genetica felina

Lo riporta villegiardini.it: I gatti tricolore (noti anche come calico) e i tartarugati (tortoiseshell) o squama di tartaruga, sono tra i più ammirati per la bellezza del loro ...

Sapete perché i gatti di tre colori sono tutti femmine? Non indovinerete mai

Secondo tech.everyeye.it: Dietro ogni chiazza colorata dei gatti si nasconde una combinazione genetica che non si lascia domare facilmente. Proprio come loro.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Carlo Conti positivo al Covid-19 : Ma quale peggioramento, sono solo arrivati i sintomi!

Con un messaggio sul suo profilo Instagram, Carlo Conti aveva preannunciato di essere un positivo asintomatico al Covid-19, oggi in un altro ha scritto che sono arrivati i sintomi (quali? Febbre, dolori e tosse) e, postando un biglietto ricevuto dal figlio Matteo e dalla moglie Francesca, ha concluso che "tra tutte le medicine questo e` la piu` potente.