Ha appena due anni, ed è arrivato in ospedale in Italia alle prime luci dell’alba dopo essere atterrato con i suoi familiari. Il piccolo proviene da Beit Hanoun, nella Striscia di Gaza. Il bambino, che sarà curato nel nostro Paese a Napoli, presso l’ospedale Santobono, mentre a Gaza continua la guerra, è affetto da malattia granulomatosa cronica. Si tratta di una rara patologia del sistema immunitario che espone i soggetti di cui ne sono affetti a ripetute infezioni gravi. Perché i bambini palestinesi di Gaza vengono curati in Italia: il caso del piccolo di due anni in ospedale a Napoli (SANTOBONO FOTO) – Notizie.com Attualmente negli ospedali italiani sono in cura oltre cento bambini palestinesi. In quattordici sono arrivati solo nelle scorse ore. I bimbi sono atterrati nella notte all’Aeroporto di Pratica di Mare con un volo militare organizzato dalla Cross di Pistoia (Centrale remota operazioni soccorso sanitario). 🔗Leggi su Notizie.com

