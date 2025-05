Fino a non molto fa Philip Roth sembrava il nume tutelare di chiunque sognasse di pubblicare un libro. Negli ultimi anni, non. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Perché cominciare da “Portnoy”? Perché la galassia di Roth gli ruota intorno