Percezioni la nuova bipersonale di Giorgio e Silvia Rastelli alla Cattolica

“Percezioni” è la nuova bipersonale di Giorgio e Silvia Rastelli, inaugurata nell'atrio d'onore del campus di Piacenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Curata da Carlo Francou, la mostra presenta un dialogo artistico tra le sculture di Giorgio e i dipinti di Silvia, offrendo un'esperienza visiva che esplora l'interazione tra forme e colori.

