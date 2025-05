Per Salvini Sala sta facendo disastri a Milano e ha fermato l' edilizia in città

Matteo Salvini, vice presidente del consiglio e leader della Lega, attacca il sindaco Sala, accusandolo di fermare l'edilizia a Milano e di non avere la visione necessaria per la città metropolitana. Durante un convegno a Rozzano, esprime il suo disappunto, definendo il suo operato come un "dopolavoro" incapace di affrontare le sfide attuali.

La città metropolitana? "Il dopolavoro di Sala, che già non ha voglia di fare il sindaco, figurati il presidente della provincia". È combattivo venerdì mattina Matteo Salvini, vice presidente del consiglio e leader della Lega, a Rozzano (Milano) per un convegno sulla casa e l'abitare.

