per jlr utile da 25 mld sterline grazie a boom defender grande attesa per range rover electric

(Adnkronos) – Nonostante le incertezze del mercato e la fase di trasformazione del marchio Jaguar, il gruppo Jaguar Land Rover Automotive ha chiuso l'intero anno fiscale al 31 marzo scorso con un utile di 2,5 miliardi di sterline, il profitto più alto in un decennio. Un risultato sostenuto anche dal risultato netto prima delle imposte . L'articolo Per JLR utile da 2,5 mld sterline grazie a boom Defender, grande attesa per Range Rover Electric proviene da Webmagazine24.

