Pecci | Milan annata da buttare via Se avesse vinto …

A Maracanà, programma di TMW Radio, opinionisti hanno parlato della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna. Il parere di Pecci 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pecci: “Milan, annata da buttare via. Se avesse vinto …”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pecci: “Per il Milan un’annata da buttare via, il Bologna ha meritato”

Si legge su msn.com: Eraldo Pecci è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, in cui ha parlato della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna ...

Pecci: “Reijnders e Pulisic sono due giocatori che possono farti vincere”

Lo riporta ilmilanista.it: In esclusiva a MilanNews.it ha parlato Eraldo Pecci che ha detto: "Conceiçao sa il fatto suo ... Se Supercoppa e Coppa Italia salverebbero la stagione per il Milan "Se festeggiamo anche la Supercoppa, ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

APRILIA RS660 E' LA MOTO UFFICIALE DI MILAN GAMES WEEK-X

Milan Games Week, per la sua decima, storica edizione, ha deciso di porsi una sfida grandiosa: creare il primo evento all digital in Italia dedicato ai videogiochi, all?esport e alla cultura geek in diretta su Twitch.