Pd | L’archivio storico è già nel caos dall’assessore Lucherini solo bugie e non risposte concrete

Il caos nell'archivio storico di Arezzo continua a crescere, con l'assessore Lucherini accusato di fornire solo bugie e non risposte concrete. A distanza di oltre 35 giorni per visionare una pratica, emergono seri dubbi sulla sua capacità amministrativa, alimentando preoccupazioni per il futuro della gestione documentale della città.

Arezzo, 16 maggio 2025 – “Siamo già ad ol tre 35 giorni per visionare una pratica e l’Assessore Lucherini ci racconta che è stato tutto riorganizzato. Questa situazione, che si era già verificata in passato, dimostra la totale mancanza di capacità amministrativa: questi nuovi ritardi creano nuovamente problemi a professionisti e cittadini ed a tutta l’economia della città, compravendite che si bloccano, cantieri fermi con gravi problemi alle imprese edili e lavoratori, rivenditori di materiale ecc” denunciano Giovanni Donati e Alessandro Caneschi consiglieri comunali Partito Democratico Arezzo. "Non è ammissibile che un assessore, profumatamente pagato circa € 6.000,00 lordi mensili, dichiari che questa situazione si è creata per “criticità riscontrate nell’immobile di via della Fiorandola”. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pd: “L’archivio storico è già nel caos, dall’assessore Lucherini solo bugie e non risposte concrete”

